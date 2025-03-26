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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Üniversitesi (KBÜ), 68 projesiyle Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programında (ÜNİDES) Türkiye'nin en fazla destek alan üniversitesi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 16:00 Güncelleme: 26.03.2025 - 16:00
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ), 68 projesiyle Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programında (ÜNİDES) Türkiye'nin en fazla destek alan üniversitesi oldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ÜNİDES kapsamında artan proje sayılarıyla 3. dönemin sonunda toplam 68 projeyle en fazla destek alan KBÜ, üniversiteler sıralamasında Türkiye 1'incisi oldu.

        Birinci dönemde 6, ikinci dönemde 23 ve üçüncü dönemde 39 projesi kabul edilen KBÜ, her dönem istikrarlı yükseliş sergileyerek Türkiye sıralamasında ikinci sırada yer aldı. KBÜ, toplam proje sayılarında gösterdiği atılım sayesinde 3. dönem sonunda zirveye ulaştı.

        Genel tabloya bakıldığında KBÜ'nün toplamda 68 projesi kabul edilerek Türkiye'de en fazla destek alan üniversite olurken, Bayburt Üniversitesi 57 projeyle ikinci, Muş Alparslan Üniversitesi ise 52 projeyle üçüncü sırada yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, elde edilen başarıyla öğrencilerin proje geliştirme konusundaki yetkinliğini her geçen yıl daha da ileri taşımanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Kırışık, "3 dönem boyunca istikrarlı şekilde artan proje kabul oranımız, üniversitemizin yenilikçi eğitim anlayışının ve gençlerimize sunduğumuz akademik desteğin sonucudur. Öğrencilerimiz sadece akademik başarılarıyla değil, ürettikleri projelerle topluma değer katma noktasında da önemli sorumluluk üstlenmektedir. Bizler de onların bu yolculuğunda rehberlik etmeye, fikirlerini gerçeğe dönüştürmeleri için gerekli imkanları sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve ekibine, KBÜ SKS Daire Başkanlığına, Karabük Gençlik Merkezine bağlı Genç Ofis personeline ve öğrenci kulüplerine teşekkür eden Kırışık, hep birlikte ve uyum içerisinde çalışarak nice başarıları Karabük'e getireceklerini kaydetti.

        - Safranbolu'da bayram temizliği yapıldı

        Safranbolu Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde temizlik ve düzenleme çalışmaları yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Safranbolu Şehir Mezarlığı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Ekipler aynı zamanda, ilçedeki camilere geleneksel bayram hazırlıkları kapsamında gül suyu sıktı.

        Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de Safranbolu Belediyesi Yazıköy Uygulama ve Üretim Birimi'nde üretilen çiçekleri refüjlere dikti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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