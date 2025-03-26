Karabük'ten kısa kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ), 68 projesiyle Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programında (ÜNİDES) Türkiye'nin en fazla destek alan üniversitesi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ÜNİDES kapsamında artan proje sayılarıyla 3. dönemin sonunda toplam 68 projeyle en fazla destek alan KBÜ, üniversiteler sıralamasında Türkiye 1'incisi oldu.

Birinci dönemde 6, ikinci dönemde 23 ve üçüncü dönemde 39 projesi kabul edilen KBÜ, her dönem istikrarlı yükseliş sergileyerek Türkiye sıralamasında ikinci sırada yer aldı. KBÜ, toplam proje sayılarında gösterdiği atılım sayesinde 3. dönem sonunda zirveye ulaştı.

Genel tabloya bakıldığında KBÜ'nün toplamda 68 projesi kabul edilerek Türkiye'de en fazla destek alan üniversite olurken, Bayburt Üniversitesi 57 projeyle ikinci, Muş Alparslan Üniversitesi ise 52 projeyle üçüncü sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, elde edilen başarıyla öğrencilerin proje geliştirme konusundaki yetkinliğini her geçen yıl daha da ileri taşımanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kırışık, "3 dönem boyunca istikrarlı şekilde artan proje kabul oranımız, üniversitemizin yenilikçi eğitim anlayışının ve gençlerimize sunduğumuz akademik desteğin sonucudur. Öğrencilerimiz sadece akademik başarılarıyla değil, ürettikleri projelerle topluma değer katma noktasında da önemli sorumluluk üstlenmektedir. Bizler de onların bu yolculuğunda rehberlik etmeye, fikirlerini gerçeğe dönüştürmeleri için gerekli imkanları sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve ekibine, KBÜ SKS Daire Başkanlığına, Karabük Gençlik Merkezine bağlı Genç Ofis personeline ve öğrenci kulüplerine teşekkür eden Kırışık, hep birlikte ve uyum içerisinde çalışarak nice başarıları Karabük'e getireceklerini kaydetti.

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