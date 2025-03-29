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        Karabük'ten kısa kısa

        AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin ile ailesi, Ovacık ilçesinde birlik ve beraberlik iftarı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 10:31 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:33
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        Karabük'ten kısa kısa
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        AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin ile ailesi, Ovacık ilçesinde birlik ve beraberlik iftarı düzenledi.

        Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programında katılımcılarla yakından ilgilenen Şahin, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatmanın öneminden bahsetti.

        Karabük ve Ovacık'ta yapılan bazı çalışmalara değinen Şahin, şöyle devam etti:

        "Hastanemizin inşaatı başladı. Müteahhit işbaşı yaptı, yer teslimi zaten yapılmıştı. Bayramdan sonra tüm hızıyla hastane binasının çalışmaları devam edecek. Hükümet Konağındaki çalışmalar da hummalı şekilde devam ediyor. Her iki inşaatın da yıl sonuna doğru tamamlanmasını ümit ediyoruz. Onun haricinde yüksekokulumuzun açılmasıyla ilgili de ciddi çalışmamız var. Genel tabloya baktığımızda, hükümetimizin, devletimizin bölgemize çokça yatırım yaptığını görüyoruz."

        Şahin, Ovacık'ta yapılacak işler için iş insanlarına ve müteşebbislere destek çağrısında bulundu.

        Bayramdan sonra TOKİ çalışmalarının hız kazanacağını aktaran Şahin, "Yenice'de, Eskipazar'da, Eflani'de, Safranbolu'da ve Karabük merkezde TOKİ konutlarının bir kısmının ihalesi yapıldı, bir kısmı yapılmayı bekliyor. Bazı yerlerde inşaata başlanacak. Ovacık'ta da TOKİ binalarının ihalesi yapıldı. İşi üstlenecek firma belli oldu ve yer teslimi de gerçekleştirildi. İnşallah bayramdan sonra en kısa sürede temel atma törenini hep birlikte yaparız." diye konuştu.

        İftar programına, Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.

        - AK Parti Eflani İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi

        Karabük'ün Eflani ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

        Şehit Barış Efe Parkı'nda düzenlenen iftara, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile vatandaşlar katıldı.

        AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Ersoy, davetlerine katılım sağlayanlara teşekkür etti.

        Keskinkılıç, Çetinkaya ve Salt'ın da konuşma yaptığı program, çeşitli etkinliklerle sona erdi.

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