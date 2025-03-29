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        Karabük'te kumar oynayan 15 kişiye 138 bin 705 lira ceza kesildi

        Karabük'te kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye toplam 138 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 16:40 Güncelleme: 29.03.2025 - 17:05
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        Karabük'te kumar oynayan 15 kişiye 138 bin 705 lira ceza kesildi
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        Karabük'te kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye toplam 138 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Safranbolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        İl merkezi ve Safranbolu ilçesinde 2-26 Mart tarihlerinde yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen 4 iş yeri hakkında adli işlem yapıldı. 4 kişi hakkında da "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

        Kumar oynadıkları tespit edilen 15 kişiye ise Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince "kumar oynamak" suçundan ayrı ayrı 9 bin 247 lira olmak üzere toplam 138 bin 705 lira idari yaptırım uygulandı, 8 bin 890 liraya el konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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