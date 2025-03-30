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        Karabük'te trafik kazasında ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Eren Yılmaz'ın (26) cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 21:27 Güncelleme: 30.03.2025 - 21:27
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        Karabük'te trafik kazasında ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Eren Yılmaz’ın (26) cenazesi toprağa verildi.

        Hamzalar-Kabaarmut grup yolunda dün meydana gelen kazada vefat eden Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde görevli polis memuru Yılmaz için Hamzalar köyü Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskipazar Kaymakam Vekili Mehmet Abdulkadir Güvenç, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Ordu ve vatandaşlar katıldı.

        Yılmaz'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Polis memuru Yılmaz idaresindeki 06 BR 9031 plakalı hafif ticari araç, Hamzalar-Kabaarmut grup yolunda kontrolden çıkarak yol kenarına devrilmiş, kazada sürücüyle yanındaki M.S. (30) ağır yaralanmıştı.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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