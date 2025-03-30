Karabük'te trafik kazasında ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskipazar Kaymakam Vekili Mehmet Abdulkadir Güvenç, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Ordu ve vatandaşlar katıldı.

Hamzalar-Kabaarmut grup yolunda dün meydana gelen kazada vefat eden Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde görevli polis memuru Yılmaz için Hamzalar köyü Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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