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        Karabük'te 2 evde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 21:50 Güncelleme: 31.03.2025 - 21:52
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        Karabük'te 2 evde çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yazıköy köyünde Z.V'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler daha sonra bitişiğindeki 2 katlı eve sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evlerde hasar oluştu.

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