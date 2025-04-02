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        Kastamonu'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler Karabük'te toprağa verildi

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 3 kişi Karabük'te toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 20:51 Güncelleme: 02.04.2025 - 20:51
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        Kastamonu'daki trafik kazasında hayatını kaybedenler Karabük'te toprağa verildi
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        Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 3 kişi Karabük'te toprağa verildi.

        Küre-İnebolu kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaydeden Cemil Keskin, Davut Keskin ve Zehra Yıldırım'ın cenazeleri memleketleri Karabük’e getirildi.

        Cemil Keskin ile Davut Keskin için Bayır Mahalle Ulu Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve vatandaşlar katıldı.

        Cenaze namazının ardından naaşları Kapullu Küpler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Zehra Yıldırım da öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Öğlebeli Aile Mezarlığı'na defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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