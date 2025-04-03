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        GÜNCELLEME 2 - Karabük'te tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Karabük'te tırla çarpışan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 20:59 Güncelleme: 03.04.2025 - 20:59
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        GÜNCELLEME 2 - Karabük'te tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Karabük'te tırla çarpışan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Karabük'ten Ankara istikametine seyreden Seyit Hamza Y. (28) idaresindeki 61 ACT 699 plakalı tır ile Aziz Uluışık'ın kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobil, Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil refüje savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, otomobilde bulunan Esra (45), Berfin (24) ve Kübra Uluışık'ın (35) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ağır yaralanan Aziz Uluışık (53) ve Feride Uluışık (65) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aziz Uluışık, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Üç kişinin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Tır şoförü Seyit Hamza Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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