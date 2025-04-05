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        GÜNCELLEME - Karabük'te menfeze çarpan hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde beton menfeze çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 13:59 Güncelleme: 05.04.2025 - 13:59
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        GÜNCELLEME - Karabük'te menfeze çarpan hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde beton menfeze çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Mustafa D. (48) idaresindeki 37 SE 422 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Kastamonu kara yolu Sarıahmetli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki beton menfeze çarptı.

        Kazada sürücü ile yanındaki Muzaffer D. (67) ve Şefika D. (65) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Şefika D. kentteki özel bir hastaneye, diğer yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şefika D. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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