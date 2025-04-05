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        Karabük'teki kazada ağır yaralanan kadın 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Karabük'te tırla çarpışan otomobilde ağır yaralanan kadın, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 11:45 Güncelleme: 05.04.2025 - 11:45
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        Karabük'teki kazada ağır yaralanan kadın 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        Karabük'te tırla çarpışan otomobilde ağır yaralanan kadın, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Karabük'te 3 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Feride Uluışık (65), tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Karabük'ten Ankara istikametine seyreden Seyit Hamza Y. (28) idaresindeki 61 ACT 699 plakalı tır ile Aziz Uluışık'ın kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobil, 3 Nisan'da Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpışmış, otomobildeki Esra, Berfin ve Kübra Uluışık kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

        Ağır yaralanan Aziz Uluışık ile Feride Uluışık (65), Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, Aziz Uluışık hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Diyarbakır'a gönderilen aynı aileden 4 kişinin cenazesi, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir ilçesindeki Mardinkapı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verilmişti.

        Ailenin, yakınlarını görmek için İstanbul'dan Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldiği, Aziz ile Feride Uluışık'ın karı koca, Esra, Kübra ve Berfin Uluışık'ın ise çiftin çocukları olduğu öğrenilmişti.

        Gözaltına alınan tırın sürücüsü, 4 Nisan'da tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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