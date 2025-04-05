Karabük'teki kazada ağır yaralanan kadın 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Ailenin, yakınlarını görmek için İstanbul'dan Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldiği, Aziz ile Feride Uluışık'ın karı koca, Esra, Kübra ve Berfin Uluışık'ın ise çiftin çocukları olduğu öğrenilmişti.

Ağır yaralanan Aziz Uluışık ile Feride Uluışık (65), Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, Aziz Uluışık hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Karabük'ten Ankara istikametine seyreden Seyit Hamza Y. (28) idaresindeki 61 ACT 699 plakalı tır ile Aziz Uluışık'ın kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobil, 3 Nisan'da Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpışmış, otomobildeki Esra, Berfin ve Kübra Uluışık kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

Karabük'te 3 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Feride Uluışık (65), tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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