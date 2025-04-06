Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, AA'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, AA'nın 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında "Anadolu Ajansı, Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde milletin sesi olmuş, bağımsızlık mücadelemizin dünyaya duyurulmasında tarihi rol üstlenmiştir." ifadelerini kullandı.

AA'nın bugün de aynı misyonla görevini yerine getirdiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, ulusal ve uluslararası alanda Türk milletinin ve mazlumların sesini bütün dünyaya duyurarak büyük sorumluluk üstleniyor. Dezenformasyonla mücadelede konusunda kamuoyunu doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla bilgilendiren Anadolu Ajansı, ayrıca milli iradeye olan bağlılığı, haber dili ve yayıncılık anlayışıyla örnek duruş sergilemektedir. Ben başta Genel Müdür Sayın Serdar Karagöz olmak üzere, gece gündüz demeden büyük gayretle çalışan Anadolu Ajansı ailesine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."