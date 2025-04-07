Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ve Safranbolu'da çalışma yürütüldü.

Operasyonlarda 1 kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 0,69 gram esrar ve 0,76 gram kubar esrar, 2 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramada 8,05 gram sentetik uyuşturucu, 2 kişinin üzerinde ve konakladıkları adreste yapılan aramada 2,83 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve 25 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Safranbolu'da düzenlenen operasyonda ise 3 kişinin üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada, 10,19 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 3 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.