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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 13:13 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:26
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ve Safranbolu'da çalışma yürütüldü.

        Operasyonlarda 1 kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 0,69 gram esrar ve 0,76 gram kubar esrar, 2 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramada 8,05 gram sentetik uyuşturucu, 2 kişinin üzerinde ve konakladıkları adreste yapılan aramada 2,83 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve 25 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Safranbolu'da düzenlenen operasyonda ise 3 kişinin üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada, 10,19 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 3 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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