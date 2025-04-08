Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 12:37 Güncelleme: 08.04.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede operasyon düzenledi.

        Operasyonda 3 kişinin üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada, 0,29 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 günde 3 TIR faciası!
        4 günde 3 TIR faciası!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Sosyal medyadan tanıştığı kadının bindiği taksiyi hedef aldı!
        Sosyal medyadan tanıştığı kadının bindiği taksiyi hedef aldı!
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı

        Benzer Haberler

        Karabük'te devrilen otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
        Karabük'te devrilen otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
        Karabük'te devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
        Karabük'te devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
        Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği Karabük'te başladı
        Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği Karabük'te başladı
        "26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin onur konuğu Zeki...
        "26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin onur konuğu Zeki...
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Başına dal düşen ağaç kesim işçisi öldü
        Başına dal düşen ağaç kesim işçisi öldü