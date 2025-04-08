Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Operasyonda 3 kişinin üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada, 0,29 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.