Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonda, A.G. ve R.E.D'nin üst aramasında, 108,85 gram sentetik uyuşturucu ve 6 kilitli poşet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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