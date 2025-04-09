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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:49 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:49
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Kent merkezinde düzenlenen operasyonda, A.G. ve R.E.D'nin üst aramasında, 108,85 gram sentetik uyuşturucu ve 6 kilitli poşet ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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