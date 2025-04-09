Karabük'te sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmalar sürüyor

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Hedefimiz haziran ayı başına kadar Karabük'ün sokaklarında sahipsiz hayvan bırakmamak." dedi.

Vali Yavuz, gazetecilere, sokakların, caddelerin ve mahallelerin huzur ve güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanların toplatılması, rehabilite edilmesi, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Yavuz, kentte Karabük, Safranbolu ve Eflani belediyelerine ait yaklaşık 3 dekarlık alanda 382 kapasiteli 3 geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinin olduğunu kaydetti.

Yavuz, Valilik koordinasyonunda ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Kısa sürede 3 dekarlık alandaki geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerini yaklaşık 50 dekarlık alana, 382 kapasiteli barınaklarımızı da yaklaşık 4 bin kapasiteli barınak ve doğal yaşam alanlarına çevirme noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Hem vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği hem de can dostlarımızın daha sağlıklı daha uygun yaşam alanlarında yaşaması bizim için çok kıymetli. Hedefimiz haziran ayı başına kadar Karabük'ün sokaklarında sahipsiz hayvan bırakmamak." ifadelerini kullandı.