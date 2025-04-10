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        Karabük'te polisler tanıtım standı açtı

        Karabük'te Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tanıtım standı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 09:57 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:57
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        Karabük'te polisler tanıtım standı açtı
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        Karabük'te Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tanıtım standı açıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde oluşturulan stantlarda, mesleği tanıttı.

        Birimleri tanıtan broşürler ile çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlikte, narkotik köpeği "Dora" ilgi odağı oldu.

        İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, "Sizin için varız, hep birlikte güçlüyüz. Türkiye'nin huzuru, Karabük'ün huzuru" mottosuyla yola çıktıklarını belirterek, "Birinci önceliğimiz suçun önlenmesi, suç oluşmadan suçu oluşturan unsurların önüne geçilmesi. Ayrıca vatandaşımızın her türlü mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla bilinçlendirme, bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapıyoruz." diye konuştu.

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