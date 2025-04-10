Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı

        Karabük'te Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:27 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı
        ABONE OL

        Karabük'te Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Valilik bahçesindeki törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkadir Kazan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törende konuşan Köse, polisin asayişi, kamu, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken dokunulmazlığını koruduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın ırz, can ve malını muhafaza eder ve toplumun rahatlığını sağlar. Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere yardım eder. Vatandaşlarımız için huzurlu ve güvenli ortam sağlayarak hayatlarını idame ettirmek, teşkilatımızın birinci görevidir." dedi.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kurum müdürleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile emniyet mensupları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?

        Benzer Haberler

        Karabük'te polisler tanıtım standı açtı
        Karabük'te polisler tanıtım standı açtı
        Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci, Karabük'te konuştu:
        Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci, Karabük'te konuştu:
        KARDEMİR'de 17. dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı
        KARDEMİR'de 17. dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Karabük'te sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmalar sürüyor
        Karabük'te sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmalar sürüyor
        Safranbolu sezonu bayram bereketiyle karşıladı
        Safranbolu sezonu bayram bereketiyle karşıladı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı