Karabük'te Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı

Karabük'te Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik bahçesindeki törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkadir Kazan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Köse, polisin asayişi, kamu, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken dokunulmazlığını koruduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın ırz, can ve malını muhafaza eder ve toplumun rahatlığını sağlar. Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere yardım eder. Vatandaşlarımız için huzurlu ve güvenli ortam sağlayarak hayatlarını idame ettirmek, teşkilatımızın birinci görevidir." dedi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kurum müdürleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile emniyet mensupları katıldı.