Karabük'te kapanan 49 köy yolundan 14'ü ulaşıma açıldı
Karabük'ün ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan 49 köy yolundan 14'ü ulaşıma açıldı.
Karabük'ün ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan 49 köy yolundan 14'ü ulaşıma açıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Kar nedeniyle kapanan Eflani'de 44 köy yolundan 12'si, Safranbolu'da ise 5 köy yolundan 2'si ulaşıma açıldı.
Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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