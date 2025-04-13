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        Karabük'te kapanan 49 köy yolundan 14'ü ulaşıma açıldı

        Karabük'ün ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan 49 köy yolundan 14'ü ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:26 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:26
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        Karabük'te kapanan 49 köy yolundan 14'ü ulaşıma açıldı
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        Karabük'ün ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan 49 köy yolundan 14'ü ulaşıma açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

        Kar nedeniyle kapanan Eflani'de 44 köy yolundan 12'si, Safranbolu'da ise 5 köy yolundan 2'si ulaşıma açıldı.

        Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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