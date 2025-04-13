Karabük'te gençlerin traktöre bağladıkları lastiklerle kayak keyfi kamerada
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde köylülerin traktörün arkasına bağladıkları lastiklerle kayak keyfi yapmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde köylülerin traktörün arkasına bağladıkları lastiklerle kayak keyfi yapmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bölükören köyünde karın keyfini çıkarmak isteyen gençler, traktörün arkasına iple bağladıkları araç lastiklerine oturarak kayak yaptı.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, karla kaplı yolda giden traktörün çektiği lastiklerde gençlerin eğlenceli anları yer alıyor.
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