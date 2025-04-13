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        Kar yağışı Karabük-Bartın kara yolunda ulaşımı aksattı

        Karabük-Bartın kara yolunda kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 20:26 Güncelleme: 13.04.2025 - 20:26
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        Kar yağışı Karabük-Bartın kara yolunda ulaşımı aksattı
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        Karabük-Bartın kara yolunda kar yağışı etkili oldu.

        Kentin yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ulaşımı aksattı.

        Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde karla kaplanan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Kara saplanan bazı araçlar itilerek kurtarılmaya çalışıldı, bir tır ise kayarak yolda makaslama yaptı.

        Bir süre kapanan kara yolunda ulaşım, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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