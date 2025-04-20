Karabük'te devrilen tomruk yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen tomruk yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen tomruk yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı.
C.A. idaresindeki 37 ACG 664 plakalı tomruk yüklü kamyon, Karabük-Kastamonu kara yolu Çerçen köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki H.D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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