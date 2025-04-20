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        Karabük'te devrilen tomruk yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen tomruk yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 18:05 Güncelleme: 20.04.2025 - 18:14
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        Karabük'te devrilen tomruk yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen tomruk yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı.

        C.A. idaresindeki 37 ACG 664 plakalı tomruk yüklü kamyon, Karabük-Kastamonu kara yolu Çerçen köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        Kazada sürücü ile yanındaki H.D. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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