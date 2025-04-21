İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te sürüyor

Yenimahalle ve Yenişehir spor salonlarında süren organizasyonda, erkeklerde 6, kadınlarda 10 takım mücadele ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor.

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