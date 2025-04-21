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        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te sürüyor

        Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:49 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:49
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        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te sürüyor
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        Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor.

        Yenimahalle ve Yenişehir spor salonlarında süren organizasyonda, erkeklerde 6, kadınlarda 10 takım mücadele ediyor.

        Şampiyona, 27 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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