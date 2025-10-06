Habertürk
Habertürk
        Karabük Haberleri

        Safran Festivali'nin programı belli oldu

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 17-19 Ekim'de düzenlenecek 9. Safran Festivali'nin programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 15:59 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:59
        Safran Festivali'nin programı belli oldu
        Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival 17 Ekim Cuma günü saat 14.00'te Karabük Belediyesi bandosu eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayacak.

        Açılış konuşmalarının ardından cinci macunu ikramı ve zerde kazanının kaynatılması töreni yapılacak. Gün boyunca yağlı boya ve kağıttan safran sergisi ile yerel üreticiler pazarı ziyaretçileri bekleyecek.

        Festivalin ikinci günü de safran hasadının gerçekleştirileceği Safranova etkinliğiyle başlayacak. Gün boyunca piyano ve ney dinletisi, fotoğraf ve kitap imza günleri, "Safran Yetiştiriciliği ve Ekonomisi" ile "Safranın Gelecekten Bilime Yolculuğu" söyleşileri düzenlenecek. Öğleden sonra ise safranlı yemek yarışması gerçekleştirilecek.

        Festivalin son günü, Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran hasadı etkinliği yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun simgesi olan safranı tanıtmak, üreticileri desteklemek ve kenti yılın her döneminde turizmle buluşturmak için festivalini önemsediklerini belirterek, herkesi festivale davet etti.

