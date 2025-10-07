Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:20 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:20
        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        S.C.A. idaresindeki 78 ABV 019 plakalı motosiklet, Emek Mahallesi Saray Sokak'ta H.Ş. yönetimindeki 78 SD 766 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

