Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük ve Düzce'de öğrenciler Filistin için tek yürek oldu

        Karabük ve Düzce'de öğrenciler, Filistin'e ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:33 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük ve Düzce'de öğrenciler Filistin için tek yürek oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük ve Düzce'de öğrenciler, Filistin'e ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

        Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'deki tüm okullarda bugün başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında KARDEMİR Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, öğrenci Kübra Gül Balcı "Mescid-i Aksa" isimli şiiri okudu, öğrenciler Gazze temalı İngilizce şarkılar seslendirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Filistin meselesinin insanlığın ortak vicdanını derinden yaraladığını belirterek, "Bölgemizde ve tüm dünyada büyük hassasiyetle takip edilen Gazze meselesi hepimizi derinden üzmekte ve adalet arayışına yönlendirmektedir." dedi.

        Meslek dersleri öğretmeni Yunus Özgün'ün yaptığı duanın ardından program sona erdi.

        - Düzce

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde de öğrenciler "Gazze" koreografisiyle Filistin'deki insanlık dramına dikkati çekti.

        Gölyaka Şehit Ercan İlköğretim Okulu öğrencileri, okul bahçesinde bir araya geldi.

        "Gazze" koreografisi oluşturan öğrenciler, daha sonra Filistin bayrağı açarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı gönderdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam

        Benzer Haberler

        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
        Bakan Bayraktar, 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda KARDEMİR standın...
        Bakan Bayraktar, 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda KARDEMİR standın...
        Safran Festivali'nin programı belli oldu
        Safran Festivali'nin programı belli oldu
        Karabük'te "Filistin için özgürlük" konvoyu oluşturuldu
        Karabük'te "Filistin için özgürlük" konvoyu oluşturuldu
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        Minibüs sürücüsü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Minibüs sürücüsü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi