Karabük'te bir evden kamyon dolusu çöp çıktı
Karabük'te 1 kamyon çöp çıkarılan ev, belediye ekiplerince temizlendi.
Karabük'te 1 kamyon çöp çıkarılan ev, belediye ekiplerince temizlendi.
Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartman dairesinden kötü koku gelmesi üzerine belediyeye şikayette bulunuldu.
Eve giden polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri, evin çöplerle dolu olduğunu gördü.
Çöpler nedeniyle evde adım atmakta zorlanan ekipler, atıkları dışarı çıkararak kamyona yükledi.
Ekipler, daha sonra evi temizleyip sahibine teslim etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.