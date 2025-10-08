Karabük'ten kısa kısa
Karabük'te lise öğrencileri Gazze'ye destek amaçlı koreografi yaptı.
Okul bahçesinde toplanan Alparslan Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri, "Gazze" yazısı oluşturdu, Türk bayrağı açtı.
Okul yönetimi ve öğretmenlerin rehberliğinde düzenlenen etkinlik, dronla kayıt altına alındı.
- Karabük'te sağanak etkili oldu
Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak etkili oldu.
Sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.
