        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, yeni nesil enerji depolama sistemi geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 17:24 Güncelleme: 09.10.2025 - 17:24
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, yeni nesil enerji depolama sistemi geliştiriyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 1002 programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje, batarya ve süper kapasitör özelliklerini aynı anda sunabilen hibrit sistemlerin geliştirilmesini hedefliyor.

        Yürütücülüğünü KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Satiye Korkmaz'ın üstelendiği projede, KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Alparslan Avcı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Ceyran ve Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. İshak Afşin Kariper yer alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Korkmaz, projenin elektrot tabanlı süperkapateri aygıtının üretimi ve yapay zekayla optimasyonu üzerine olduğunu belirtti.

        Süperkapaterinin bataryalar ve süperkapasitörlerin birleşimi olarak öne çıkan batarya türü olduğunu aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Şu an hala dünyada prototip olarak ya da optimizasyonu hala çalışılan bir konu. Şu an tam olarak uygulama alanı olarak kullanılan bir batarya türü değil. Şöyle ki süperkapasitörler çok yüksek güç yoğunluğuna sahip ve ani güç uygulamalarında kullanım olanağına sahip. Bataryalar ise yüksek enerji yoğunluğuna sahip ve bu sayede uzun menzil elektrikli araçlar gibi uzun menzilli durumlarda kullanım olanağına sahip. Her ikisinin de avantajları ve dezavantajları var."

        - KTSO'dan 294 öğrenciye bot yardımı

        Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere bot desteği sağlandı.

        KTSO'dan yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törende kentte öğrenim gören 294 öğrenciye bot temin edildi. Hazırlanan botlar belirlenen okullara ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) destekleriyle geleneksel hale getirdikleri sosyal sorumluluk çalışmasını bu yıl da sürdürdüklerini belirterek, "İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kış aylarında sıcak bir destek sunabilmek bizler için büyük bir gurur kaynağı. Emeği geçen herkese ve özellikle TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na, ayrıca iş birliği için İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Nevzat Akbaş'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

        - Karabük Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı

        Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki özellikle zincir marketlerde fiyat, son kullanma tarihi ve etiket kontrolü gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla yürütülen denetimlerde temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok ürün incelendi.

        Raf ve kasa fiyatları arasındaki tutarlılık kontrol edilirken, son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran işletmelere yasal işlem uygulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, vatandaşların sağlığını ve ekonomisini korumaya yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için ekiplerimiz sahada. Kurallara uyan işletmecilerimize teşekkür ediyor, ihlallerin tespit edilmesi halinde gerekli cezai işlemleri tereddütsüz uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

