Karabük'ten kısa kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, yeni nesil enerji depolama sistemi geliştiriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 1002 programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje, batarya ve süper kapasitör özelliklerini aynı anda sunabilen hibrit sistemlerin geliştirilmesini hedefliyor.

Yürütücülüğünü KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Satiye Korkmaz'ın üstelendiği projede, KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Alparslan Avcı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Ceyran ve Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. İshak Afşin Kariper yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Korkmaz, projenin elektrot tabanlı süperkapateri aygıtının üretimi ve yapay zekayla optimasyonu üzerine olduğunu belirtti.

Süperkapaterinin bataryalar ve süperkapasitörlerin birleşimi olarak öne çıkan batarya türü olduğunu aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Şu an hala dünyada prototip olarak ya da optimizasyonu hala çalışılan bir konu. Şu an tam olarak uygulama alanı olarak kullanılan bir batarya türü değil. Şöyle ki süperkapasitörler çok yüksek güç yoğunluğuna sahip ve ani güç uygulamalarında kullanım olanağına sahip. Bataryalar ise yüksek enerji yoğunluğuna sahip ve bu sayede uzun menzil elektrikli araçlar gibi uzun menzilli durumlarda kullanım olanağına sahip. Her ikisinin de avantajları ve dezavantajları var."

