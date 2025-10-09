Karabük'te panelvanla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde panelvanla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Karabük-Ankara kara yolu Deresoblan köyü yakınlarında H.A. idaresindeki 28 ACE 248 plakalı panelvan, K.A. yönetimindeki 78 ABB 687 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki K.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
