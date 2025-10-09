Karabük'te su kanalına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kamyonetin su kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
T.T. idaresindeki 28 TA 560 plakalı kamyonet, İsmetpaşa mevkisinde yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki S.T, H.T, H.G. ve A.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
