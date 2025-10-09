Karabük'te su kanalına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

Sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki S.T, H.T, H.G. ve A.T. yaralandı.

