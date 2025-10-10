Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

        Karabük merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 17:02 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 14 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve ilgili şube müdürlükleri ekiplerince, sosyal medya hesapları üzerinden yatırım amaçlı verilen reklam linkiyle müştekilerle temas kurup yüksek kar vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik 6 aylık planlı çalışma yürütüldü.

        Bu yöntemle elde ettikleri suç gelirlerini kripto para borsalarına aktararak suça konu gelirlerin izini kaybettirme yöntemiyle aklamaya çalıştıkları tespit edilen 22 zanlıya yönelik operasyon düzenlendi.

        Karabük ve farklı illerde vatandaşları 140 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün Adana, Aydın, Batman, İzmir, Yalova ve İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il birimi görevlilerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 zanlı yakalandı.

        İşlemleri tamamlanan 16 zanlıdan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'sine adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Şüphelilerden 4'ü ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"

        Benzer Haberler

        Karabük'te su kanalına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
        Karabük'te su kanalına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
        Karabük'te panelvanla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te panelvanla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük Üniversitesi akademisyenleri fosil dizel yakıtın iyileştirilmesi üz...
        Karabük Üniversitesi akademisyenleri fosil dizel yakıtın iyileştirilmesi üz...
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te bir evden kamyon dolusu çöp çıktı
        Karabük'te bir evden kamyon dolusu çöp çıktı