Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan festival sona erdi

        Karabük'te düzenlenen "KBÜFEST-81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor" etkinliği tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 12:36 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan festival sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te düzenlenen "KBÜFEST-81 İl Karabük Üniversitesinde Buluşuyor" etkinliği tamamlandı.

        Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye'nin kültürel zenginliği ve çeşitliliğinin ortaya konulduğu etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar yer aldı.

        Festivaldeki stantları gezen Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, festivalde 81 ilin tanıtımının yapıldığını söyledi.

        Festivalde illerin kültür, tarih, coğrafi güzellikleri, giyim ve kıyafet özellikleri ile gastronomik değerlerinin tanıtıldığını belirten Kırışık, "Aynı zamanda 90 öğrenci kulübümüz stantlarda yaptıkları faaliyetleri hem öğrencilerimize hem akademik ve idari personelimize hem de halkımıza tanıttı. Sivil toplum kuruluşları da stantlarda etkinliklerini tanıttı. Uluslararası öğrencilerimiz de ülkelerini ve kültürlerini tanıtma fırsatı yakaladı." dedi.

        Çeşitli sergiler, sanat etkinlikleri, yöresel gösteriler, halk oyunları ve yöresel lezzetlerin sergilendiği ve 81 ilin tanıtımının yapıldığı KBÜFEST, Grup Yekta konseri ve Adıyaman yöresi sıra gecesi etkinlikleriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Evinin bahçesindeki su oluğuna düşüp öldü
        Evinin bahçesindeki su oluğuna düşüp öldü
        KARDEMİR 5,7 milyon dolar tutarındaki demir yolu teker seti ihalesini kazan...
        KARDEMİR 5,7 milyon dolar tutarındaki demir yolu teker seti ihalesini kazan...
        Karabük'te su oluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
        Karabük'te su oluğuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
        Karabük'te zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Karabük'te zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
        Batı Karadeniz orman fidanlıklarında omurgasız toprak faunası incelenecek
        Batı Karadeniz orman fidanlıklarında omurgasız toprak faunası incelenecek