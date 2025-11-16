Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te devrilen cipteki 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen cipteki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Giriş: 16.11.2025 - 19:58 Güncelleme: 16.11.2025 - 19:58
        Karabük'te devrilen cipteki 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        E.K. (40) idaresindeki 78 ABL 497 plakalı cip, Karabük-Kastamonu kara yolu Sarıahmetli köyü yakınlarında refüje çarptıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Sabiha K. (35) ve Yusuf Berat K'nin (7) kaza mahallinde hayatını kaybettiği belirlendi, sürücü ile araçtaki İ.K. (30), A.K. (13), R.E.K. (6), H.N.K. (17), Z.K. (14) ve M.K. (66) yaralandı.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Safranbolu Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

