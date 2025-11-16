Karabük'te devrilen cipteki 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Safranbolu Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Sabiha K. (35) ve Yusuf Berat K'nin (7) kaza mahallinde hayatını kaybettiği belirlendi, sürücü ile araçtaki İ.K. (30), A.K. (13), R.E.K. (6), H.N.K. (17), Z.K. (14) ve M.K. (66) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

