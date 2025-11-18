Karabük'te ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Karabük'te ciple çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
Karabük'te ciple çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
N.E. idaresindeki 19 AAF 074 plakalı cip ile S.C.P. yönetimindeki 34 MCT 378 plakalı motosiklet, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 79. Sokak'ta çarpıştı.
Kazanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
