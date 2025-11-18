Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Karabük'te ciple çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 10:26 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:26
        Karabük'te ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te ciple çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

        N.E. idaresindeki 19 AAF 074 plakalı cip ile S.C.P. yönetimindeki 34 MCT 378 plakalı motosiklet, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 79. Sokak'ta çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

