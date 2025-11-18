Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te ilçe merkezine inen ayı yavrusu görüntülendi

        Karabük'ün Yenice ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine inen ayı yavrusu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 11:02 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:02
        Çıra Pazarı mevkisi ve İncedere Caddesi'nde ayı yavrusunu görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Görüntülerde, ayı yavrusunun caddede koşması ve çöp kovasının yanına gitmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

