Karabük'te ilçe merkezine inen ayı yavrusu görüntülendi
Karabük'ün Yenice ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine inen ayı yavrusu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çıra Pazarı mevkisi ve İncedere Caddesi'nde ayı yavrusunu görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Görüntülerde, ayı yavrusunun caddede koşması ve çöp kovasının yanına gitmesi yer alıyor.
