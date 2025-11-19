Karabük Üniversitesi'nde yangın dayanımını artıran yenilikçi laminat parke kaplaması geliştirildi

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ), TÜBİTAK destekli proje kapsamında iç mekan hava kalitesini iyileştiren ve yangın dayanımını artıran yenilikçi laminat parke kaplaması geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Tuna Kayılı tarafından yürütülen projede, ahşap laminat parkelerden yayılan uçucu organik bileşenleri (VOC) azaltmayı hedefleyen hibrit nanokaplama başarıyla test edildi.

Kayılı yürütücülüğünde gerçekleştirilen projeyi, Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Caner Yetiş doktora tezi kapsamında tamamladı. Projenin danışmanlığını İnönü Üniversitesinden Prof. Dr. Sema Erdemoğlu, araştırmacılığını ise İnönü Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Hatice Çağlar Yılmaz üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Kayılı, TÜBİTAK destekli proje kapsamında iç mekan hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik malzeme geliştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Ahşap parkelerin mekanlarda sıklıkla kullanılan zemin kaplama malzemelerinden olduğunu aktaran Kayılı, yerel malzemeler kullanarak hibrit nanokaplamayı bu parke kaplamasının üzerine kaplayarak iç mekan hava kalitesini iyileştirici proje geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kayılı, testlerde kaplamanın iç mekandaki karbondioksit miktarını yüzde 79, formaldehit ve diğer uçucu organik bileşikleri de yüzde 72 absorbe ettiğini tespit ettiklerini anlatarak, "Buna ek olarak da yangın dayanımını yüzde 2 artırmış olduk. Yani hem iç mekan hava kalitesini hem de yangın dayanımını artırdığımız yeni laminat kaplama malzemesi elde etmiş olduk." ifadesini kullandı.