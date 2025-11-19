Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Üniversitesi'nde yangın dayanımını artıran yenilikçi laminat parke kaplaması geliştirildi

        Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ), TÜBİTAK destekli proje kapsamında iç mekan hava kalitesini iyileştiren ve yangın dayanımını artıran yenilikçi laminat parke kaplaması geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 11:06 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Üniversitesi'nde yangın dayanımını artıran yenilikçi laminat parke kaplaması geliştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ), TÜBİTAK destekli proje kapsamında iç mekan hava kalitesini iyileştiren ve yangın dayanımını artıran yenilikçi laminat parke kaplaması geliştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Tuna Kayılı tarafından yürütülen projede, ahşap laminat parkelerden yayılan uçucu organik bileşenleri (VOC) azaltmayı hedefleyen hibrit nanokaplama başarıyla test edildi.

        Kayılı yürütücülüğünde gerçekleştirilen projeyi, Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Caner Yetiş doktora tezi kapsamında tamamladı. Projenin danışmanlığını İnönü Üniversitesinden Prof. Dr. Sema Erdemoğlu, araştırmacılığını ise İnönü Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Hatice Çağlar Yılmaz üstlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Kayılı, TÜBİTAK destekli proje kapsamında iç mekan hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik malzeme geliştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

        Ahşap parkelerin mekanlarda sıklıkla kullanılan zemin kaplama malzemelerinden olduğunu aktaran Kayılı, yerel malzemeler kullanarak hibrit nanokaplamayı bu parke kaplamasının üzerine kaplayarak iç mekan hava kalitesini iyileştirici proje geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

        Kayılı, testlerde kaplamanın iç mekandaki karbondioksit miktarını yüzde 79, formaldehit ve diğer uçucu organik bileşikleri de yüzde 72 absorbe ettiğini tespit ettiklerini anlatarak, "Buna ek olarak da yangın dayanımını yüzde 2 artırmış olduk. Yani hem iç mekan hava kalitesini hem de yangın dayanımını artırdığımız yeni laminat kaplama malzemesi elde etmiş olduk." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Grip vakaları artıyor!
        Grip vakaları artıyor!
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?

        Benzer Haberler

        Caddede yavru bozayı görüntülendi
        Caddede yavru bozayı görüntülendi
        Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 84 bin 711 oldu
        Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 84 bin 711 oldu
        KBÜ'de tez yazım sürecine yönelik atölye çalışmaları sürüyor
        KBÜ'de tez yazım sürecine yönelik atölye çalışmaları sürüyor
        Karabük'te 17 yaşındaki kıza taciz anları kamerada Minibüste yaşı küçük kız...
        Karabük'te 17 yaşındaki kıza taciz anları kamerada Minibüste yaşı küçük kız...
        Yolunu şaşıran yavru ayı ilçe merkezine indi
        Yolunu şaşıran yavru ayı ilçe merkezine indi
        Karabük'te ilçe merkezine inen ayı yavrusu görüntülendi
        Karabük'te ilçe merkezine inen ayı yavrusu görüntülendi