Karabük'ten kısa kısa

Karabük Belediyesi, kentte soğuk havaların etkisini artırdığı kış döneminde çorba ikramını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki mobil ikram aracı, haftanın belirli günlerinde şehrin farklı noktalarında günlük ortalama 500 kişiye çorba ulaştırıyor.

Çorba ikramı, pazartesi ve çarşamba günleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde saat 10.00'da, salı ve perşembe günleri Karabük Üniversitesi yerleşkesinde saat 11.00'de gerçekleştiriliyor.

Cuma günleri cuma pazarında saat 09.00'da başlayan hizmet, cumartesi günleri ise cumartesi pazarında saat 10.00-15.00 saatleri arasında devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, uygulamanın sosyal belediyecilik anlayışının önemli başlıklarından biri olduğunu belirterek, mobil ikram aracının gittiği her noktada vatandaşların memnuniyetini görmelerini kendilerine güç verdiğini, dayanışmayı büyüten, insan odaklı hizmet anlayışını kararlılıkla sürdüreceklerini anlattı.

- AK Parti Kadın Kollarından kadın kaymakamlara ziyaret

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay ve beraberindeki heyet, Eskipazar Kaymakamı Kübra Ustaoğlu ile Ovacık Kaymakamı Öznur Güler Kıyak'ı makamlarında ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette, her iki kaymakama da yeni görevlerinin hayırlı olması temennileri iletildi, ilçelerde yürütülen kamu hizmetleri, kadınların sosyal hayata katılımı ve toplum yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, kadın yöneticilerin kamu yönetiminde üstlendiği sorumlulukların Türkiye'nin geleceğine güç kattığını belirterek, kadınların devlet yönetiminde daha fazla yer alması kendileri için gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Uluçay, kaymakamlara başarılar diledi.