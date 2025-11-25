Karabük'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenlendi

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Karabük İl Temsilciliği tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlik yapıldı.

Karabük Belediyesi Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, kadına karşı şiddetin dünyanın en büyük sorunlarından birisi olduğunu söyledi.

Şiddete uğrayan kadınlara destek olmak zorunda olduklarını belirten Yavuz, "Bizler birbirimize destek olmak zorundayız. Bu tek başına devletin çözebileceği bir sorun değil. Ne kadar çok birbirimize destek olursak sorunun çözülmesinin kolaylaşacağına inanıyorum." diye konuştu.

KADEM İl Temsilcisi Nurmelek Danışmaz Akgün de KADEM'in 12 yıldır kadına yönelik şiddetle mücadelede eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade ederek, "Bizler, kadınların onuruyla ve güvenle yaşayabilecekleri bir toplum inşa etmek amacıyla çalışıyoruz. Şiddetin sebep ve sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirerek, şiddetin farklı boyutlarına dikkat çeken içerikler üretiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında eğitimler veriyor, farkındalık çalışmaları yapıyoruz." şeklinde konuştu.