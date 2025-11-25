Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenlendi

        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Karabük İl Temsilciliği tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:04 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:07
        Karabük'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenlendi
        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Karabük İl Temsilciliği tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlik yapıldı.

        Karabük Belediyesi Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, kadına karşı şiddetin dünyanın en büyük sorunlarından birisi olduğunu söyledi.

        Şiddete uğrayan kadınlara destek olmak zorunda olduklarını belirten Yavuz, "Bizler birbirimize destek olmak zorundayız. Bu tek başına devletin çözebileceği bir sorun değil. Ne kadar çok birbirimize destek olursak sorunun çözülmesinin kolaylaşacağına inanıyorum." diye konuştu.

        KADEM İl Temsilcisi Nurmelek Danışmaz Akgün de KADEM'in 12 yıldır kadına yönelik şiddetle mücadelede eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade ederek, "Bizler, kadınların onuruyla ve güvenle yaşayabilecekleri bir toplum inşa etmek amacıyla çalışıyoruz. Şiddetin sebep ve sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirerek, şiddetin farklı boyutlarına dikkat çeken içerikler üretiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında eğitimler veriyor, farkındalık çalışmaları yapıyoruz." şeklinde konuştu.

        Bu kapsamda her yıl 25 Kasım'da kadına yönelik şiddeti farklı açılardan ele alan kampanyalar düzenlediklerini aktaran Akgün, "Bu kampanyalarda bazen bir kamu spotuyla, bazen bir etkinlikle, toplumsal farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Kadına yönelik şiddetin son bulduğu bir geleceğe ancak ortak bir duruşla ulaşabiliriz. Bu nedenle şehrimizdeki kurumları, yerel yönetimleri, eğitim camiasını, medyayı ve her bir vatandaşımızı şiddete karşı mücadelede sorumluluğu paylaşmaya davet ediyoruz. Kampanyamızın, kadına yönelik şiddete karşı bireysel ve toplumsal farkındalık oluşturmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

        Etkinliğe, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın eşi Derya Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın eşi Ebru Kırışık, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver'in eşi Esin Canver, eski AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın eşi Zahide Ceylan, Karabük Defterdarı Hülya Yelimlieş, Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hülya Özgün, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez, kadın kooperatifleri, kadın dernekleri, KADEM gönüllüleri, kadın muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

