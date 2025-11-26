Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerinin yapay zeka odaklı kompozit optimizasyon projesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen LIFT UP Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Programı'na kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 16:29 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ten kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerinin yapay zeka odaklı kompozit optimizasyon projesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen LIFT UP Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Programı'na kabul edildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Baran Öner ve Arda Çolak'ın, akademik danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi İsa Avcı'nın üstlendiği "Kompozit Parçalar için AI&ML Destekli Stacking Optimizasyonu ve Drop-off Optimizasyon Çalışması" projesi, yüzlerce başvuru arasından seçilerek 2025-2026 dönemi için kabul edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Avcı, kabul sürecinin üniversitenin yapay zeka alanındaki ivmesini gözler önüne serdiğini belirterek, "Karabük Üniversitesi olarak yapay zeka alanındaki tecrübelerimizle, öğrencilerimizin ve benim yapay tecrübelerim bu projeyi kabul almamızda önemli etken oldu. Üniversitemizin bu alanda yapmış olduğu yatırımlar şunu gösteriyor ki bu alanda artık biz de lider üniversitelerden biri olma yolunda ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        TUSAŞ LIFT UP projesinin havacılık ve uzay sektöründe kullanılan kompozit malzemelerin katmanlı üretim sürecine yönelik olduğunu anlatan Avcı, bu malzemelerin hangi açılarda üretilmesi gerektiğinin yapay zeka modelleriyle sistematik şekilde optimize edileceğini aktardı.

        Projede insan hatasını en aza indirecek algoritmalar geliştireceklerine değinen Avcı, kabul edilen bu çalışmayla Karabük Üniversitesini temsil etmekten büyük mutluluk ve gurur duyduklarını kaydetti.

        - Başkan Çetinkaya Şirinevler Mahallesi'ni ziyaret etti

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Şirinevler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette mahalle sakinlerinin ilettiği talepler ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere belediye ekiplerine aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, "Her görüş, her öneri şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için attığımız adımlara ışık tutuyor. Hem Şirinevler'de hem de Karabük'ün dört bir yanında mahallelerimizin ihtiyaçlarını sahada görerek çözüme kavuşturuyoruz. Hizmet üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        - Karabük'teki ölümlü motosiklet kazasının davası ertelendi

        Karabük'te geçen yıl yaşanan ve motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin dava ertelendi.

        Motosiklet sürücüsü Sefa Tulumoğlu'nun Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy köyü yakınlarındaki kazada hayatını kaybetmesine yönelik kazayla ilgili davanın duruşması Karabük Adliyesinde görüldü.

        2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Tulumoğlu'nun annesi Fatma ve babası Satılmış Tulumoğlu ile yakınlarının yanı sıra üyesi olduğu KASK Kafalılar Motosiklet Derneğinden arkadaşları katıldı.

        Mahkeme, dosyadaki bilirkişi raporunun yeniden hazırlanmasına karar vererek duruşmayı 21 Ocak 2026'ya erteledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        KBÜ'de tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlük heyecanı yaşadı
        KBÜ'de tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlük heyecanı yaşadı
        KBÜ, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ilk beşte
        KBÜ, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ilk beşte
        KBÜ ve İl Göç İdaresi, uluslararası öğrencilere ikamet bilgilendirmesi yapt...
        KBÜ ve İl Göç İdaresi, uluslararası öğrencilere ikamet bilgilendirmesi yapt...
        Yapay zekâ tabanlı KBÜ projesi TUSAŞ LIFT UP programına seçildi
        Yapay zekâ tabanlı KBÜ projesi TUSAŞ LIFT UP programına seçildi
        Rektör Kırışık: "Sosyalfest, Türkiye'yi sosyal bilimlerde üst seviyeye taşı...
        Rektör Kırışık: "Sosyalfest, Türkiye'yi sosyal bilimlerde üst seviyeye taşı...
        Ölümlü motosiklet kazasının davası 21 Ocak'a ertelendi
        Ölümlü motosiklet kazasının davası 21 Ocak'a ertelendi