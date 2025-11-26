Habertürk
Habertürk
        Karabük Haberleri

        Karabük'te tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

        Karabük'te tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 17:37 Güncelleme: 26.11.2025 - 17:37
        Karabük'te tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı
        Karabük'te tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        A.B. yönetimindeki 78 K 6000 plakalı kamyon, Karabük-Ankara kara yolu Kemaloyman mevkisinde O.Ç. idaresindeki 05 DG 530 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, kamyon sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

