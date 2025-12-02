Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda 3 şüphelinin ikamet ve araçlarında yapılan aramada, 119 sentetik
ecza ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
