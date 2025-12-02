Habertürk
        Karabük Haberleri

        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

        Giriş: 02.12.2025 - 14:38 Güncelleme: 02.12.2025 - 14:38
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda 3 şüphelinin ikamet ve araçlarında yapılan aramada, 119 sentetik

        ecza ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

