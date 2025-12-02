Karabük'te jandarma ve polise tahsis edilen 47 araç hizmete alındı
Karabük'te İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 47 araç hizmete alındı.
İçişleri Bakanlığının 9 bin 200 araçlık yeni tahsisi kapsamında, Karabük'te jandarmaya 19, polise 28 araç teslim edildi.
Araçlar, kent merkezindeki konvoyun ardından kullanıma sunuldu.
