Karabük'ten kısa kısa

Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan askerler için Karabük'te lokma hayrı programı düzenlendi.

Eğitimde öğrencilere, yangın anında doğru davranış biçimleri, acil çıkış yöntemleri, 112 çağrı süreci ve küçük çaplı yangınlara nasıl müdahale edileceği uygulamalı gösterildi.

Yenice Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri tarafından Satuk Balıkısık İlkokulu'nda öğrencilere temel yangın güvenliği ve ilk müdahale hakkında bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.