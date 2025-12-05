Karabük'ten kısa kısa
Karabük'ün Yenice ilçesinde öğrencilere temel yangın güvenliği eğitimi verildi.
Yenice Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri tarafından Satuk Balıkısık İlkokulu'nda öğrencilere temel yangın güvenliği ve ilk müdahale hakkında bilgilendirme yapıldı.
Eğitimde öğrencilere, yangın anında doğru davranış biçimleri, acil çıkış yöntemleri, 112 çağrı süreci ve küçük çaplı yangınlara nasıl müdahale edileceği uygulamalı gösterildi.
- Karabük'te şehitler için lokma hayrı yapıldı
Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan askerler için Karabük'te lokma hayrı programı düzenlendi.
CHP Karabük Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Kemal Güneş Caddesi'nde düzenlenen programda, şehitler anıldı.
Şehitlerin isimlerinin okunmasının ardından vatandaşlara lokma dağıtıldı.
