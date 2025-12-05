Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Üniversitesi Türkiye'nin en başarılı 10 mühendislik üniversitesi arasında yer aldı

        Karabük Üniversitesi Türkiye'nin en başarılı 10 mühendislik üniversitesi arasında yer buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 10:54 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:54
        Karabük Üniversitesi Türkiye'nin en başarılı 10 mühendislik üniversitesi arasında yer aldı
        Karabük Üniversitesi Türkiye'nin en başarılı 10 mühendislik üniversitesi arasında yer buldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın önde gelen mühendislik sıralama kuruluşu European Ranking of Engineering Programmes (EngiRank) tarafından açıklanan 2025 sonuçlarında Karabük Üniversitesi, genel sıralamada Türkiye'nin en başarılı 10 mühendislik üniversitesi arasında yer aldı.

        Türk üniversitelerinin bu yıl ilk kez değerlendirmeye alındığı listede, 36 ülkeden 300 yükseköğretim kurumu değerlendirildi. Listede Karabük Üniversitesi, Avrupa genelinde 179. sıraya yerleşti.

        EngiRank değerlendirmelerinde akademik yayın etkinliği, atıf performansı, ERC projeleri, Erasmus+ ve Horizon Europe faaliyetleri, mühendislik akreditasyonları, patent çıktıları, sanayi iş birlikleri ve sürdürülebilirlik katkıları belirleyici oldu.

        Listede Karabük Üniversitesi, ilk 10 arasına girmeyi başardı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin çok önemli uluslararası başarıya imza attığını belirtti.

        Bu başarının Karabük'ün işçisinden memuruna, esnafından ev hanımlarına, gençlerinden emeklilerine, basın mensuplarından öğrencilerine ve sanayi şirketlerine kadar tüm Karabük halkına armağanları olduğunu kaydeden Kırışık, "Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bilim merkezli ve öğrenci dostu üniversite yaklaşımı kısa sürede güçlü karşılık buldu. Mühendislikte yakaladığımız yükseliş, sosyal bilimlerden sağlığa kadar tüm alanlarda kararlılıkla sürmektedir. Karabük Üniversitesi, her alanda yükselişte olan ve öncü konumunu pekiştiren kurumdur. Şehrimize ve ülkemize başarılarla dolu, pozitif haberler vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

