Karabük'te "Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi" ziyaretçilerini bekliyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde açılan "Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi" ziyaretçilerini bekliyor.

Tarihi çarşı Kalealtı mevkisindeki Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından 1909'da rüştiye (ortaokul) olarak yaptırılan tarihi Kalealtı İlköğretim Okulu binası, restorasyonu yapılarak müzeye dönüştürüldü.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açılışı yapılan müzeyle kentin tarihi, kültürel mirası ve eğitim birikiminin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Karabük Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, gazetecilere, müzenin oluşturulmasında 9 aylık bir emeğin olduğunu söyledi.

Demirbaş, proje ekibiyle yola çıktıklarını belirterek, "Tamamen gönüllü bir ekip. Gece 2'lere kadar burada çalıştılar, eserler derlediler ve açılışa hazırladılar." ifadelerini kullandı.

Müzenin oluşturulma sürecinde görev alan tarihçi ve yazar Kerim Özdemir, müzenin hem eğitim hem de kent tarihi konseptiyle Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıdığını belirterek, "Bu bina 1905'de iptidai mektep, 1907'de rüştiye olarak açılıyor. Kitabesinde 1909'da hizmete açıldığı ifade ediliyor." diye konuştu.