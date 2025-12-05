Karabük'te otomobilin refüje devrilmesi sonucu ölen sürücünün cenazesi defnedildi
Karabük'te otomobilin refüje devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sürücünün cenazesi toprağa verildi.
Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda otomobilin refüje devrilmesi sonucu ölen sürücü Ramazan Oktay'ın (49) cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Kurtuluş Mahallesi Gültepe Camisi'ne getirildi.
Oktay'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Kapullu Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Namaza, Oktay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, 23. ve 27. dönem AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve vatandaşlar katıldı.
