Karabük'teki kazada ağır yaralanan sürücü 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Karabük'te SUV tipi araçla çarpışan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Karabük'te 19 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Enes Aydın (30), tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Enes Aydın idaresindeki 78 YE 123 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü Deligeç ve Yellikaya tünelleri arasında E.B. (49) yönetimindeki 67 AEB 367 plakalı SUV tipi araçla çarpışmış, kazada sürücüler ile otomobildeki Yağmur Aydın (26) ve A.L.A. (1) ile diğer araçtaki A.B. (39) ve İ.D.B. (1) yaralanmıştı.



Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, ağır yaralanan Yağmur Aydın hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

