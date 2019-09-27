İhtiyaç sahibi öğrencilere hediyeler verildi

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer'in himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından hediye verildi.

Proje kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Safranbolu ve Eflani’de eğitim gören 831 öğrenciye 40 bin lira tutarında okul araç gereçlerinden oluşan hediye dağıtıldı.

Kaymakam Ürkmezer, ülkenin geleceği olan çocuklar için yapılan her projenin geleceğe birer teminat olduğunu söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Ürkmezer, "Safranbolu Kaymakamı ve vekaleten yürüttüğüm Eflani Kaymakamı olarak iki ilçemizin de böylesine güzel bir projenin içinde olmasından mutluluk duyuyorum. Öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluğu görmek bizim için en anlamlı hediyedir. Öğrencilerimiz geleceğin müdürleri, başkanları, yarının anne babaları olacak. Geleceğimiz olan öğrencilerimize yatırım yapmaya, en iyi eğitimleri alarak, geleceğe hazırlanmaları konusunda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Ticaret ve Sanayi Odamıza da desteği için teşekkür ediyorum" dedi.

KARABÜK 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:10

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