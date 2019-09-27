UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yer alan tarihi konakların korunmasına yönelik hazırlanan ‘İnsanları ve Kültürel Mirası Koruma’ projesi tamamlandı.

Osmanlı dönemi mimarisini andıran ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu’daki tarihi konakları yangınlara karşı korumak üzere Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) ekipleri tarafından hazırlanan ‘İnsanları ve Kültürel Mirası Koruma’ projesi tamamlandı.

İlçede bulunan konakta düzenlenen toplantıda konuşan Karabük AFAD Müdürü Gazanfer Erbay, Safranbolu’yu afet bakımından incelediklerinde kaya düşmeleri olduğunu ve AFAD Müdürlüğü olarak kaya düşmelerine karşı önlem aldıklarını belirtti.

Kaya düşmelerinin yanı sıra tarihi kentte çok sık yangınların yaşandığını ifade eden Erbay, “Birçok konağımız ne yazık ki yandı. Bir bina yandığı zaman binayı yeniden yapabilirsiniz ancak bu tarihi konaklar insan gibi. Nasıl bir insanı kaybettiğimiz zaman geri getiremiyoruz. Binaları da tarihi ve kültürel dokusuyla birlikte geriye getiremiyoruz.” diye konuştu.

Erbay, Karabük AFAD Müdürlüğü olarak 2 yıl önce verilen projenin Avrupa Birliği(AB) tarafından desteklendiğini ve ulusal ajans tarafından kabul edildiğini söyledi.

Yaptıkları çalışmaları bir kitap haline getirdiklerini dile getiren Erbay şunları söyledi: “Ortaya güzel bir eğitim modülü çıktı. Biz bunu yaygınlaştıracağız. Karabük Üniversitesi ve Karabük AFAD tarafından düzenlenen "Uluslararası Afetler Üzerine Bilim ve Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu" yaptık. Yangınla ilgili çalıştay da düzenledik. Amacımız bundan sonra herhangi bir yangın veya afet yaşanıp insanlara, tarihi ve kültürel mirasa zarar vermesini önlemek."

KARABÜK 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:10

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