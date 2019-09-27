Uluslararası öğrenci sayısı 7 bini aşan ve Times Higher Education tarafından yayınlanan listeye göre dünyanın en iyi bin üniversitesi arasında yer alan Karabük Üniversitesi (KBÜ), uluslararası alanda iş birliklerini artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Karabük Üniversitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa'nın en büyük eğitim fuarı EAIE’deki yerini aldı. Bu yıl Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen EAIE 2019’a Karabük Üniversitesi ile birlikte 90 ülkeden 240’tan fazla üniversite katılım sağlarken, fuarda ayrıca alanında uzman 450 konuşmacı yer aldı. Karabük Üniversitesini Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan’ın temsil ettiği fuarda, birçok üniversite ile ön görüşme yapılarak Karabük Üniversitesini tanıtma ve ikili iş birliği yapma fırsatı yakalandı.

KARABÜK 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:10

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