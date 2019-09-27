Safranbolu'da "En İyi Korunan Ev"e plaket

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında Elmacılar Evi'ne "En İyi Korunan Ev" plaketi çakıldı.

Mehmet Elmacı'nın sahibi olduğu evin önünde düzenlenen programda konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun bugüne kadar özenle korunduğunu söyledi. Safranbolu'nun korunmasında halkın da büyük bir katkısı olduğunu ifade eden Köse, "Korumanın başkenti Safranbolu'da 20'incisini kutladığımız Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında geleneksel olarak hem 'En İyi Restore Edilen Ev' hem de 'En İyi Korunan Ev'e plaket çakıyoruz. Dün 'En İyi Restore Edilen Ev'e plaket çakmıştık, bugün ondan daha önemli, daha kıymetlisi 'En İyi Korunan Ev' olması. Korunmuş olması elbette içinde yaşayanların bir marifetidir. İçinde sürekli yaşanıyor olması elbette bu evlerin korunması adına çok önemli. Terk edilen evlerin durumu bir süre sonra doğa koşulları, içinde tamirat ve tadilatını yapan kimse olmadığından doğa koşullarına yenik düşüyor" dedi.

Mehmet Elmacı da "En İyi Korunan Ev" plaketinin kendilerine layık görülmesinden dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Köse ve ev sahibi Mehmet Elmacı, "En İyi Korunan Ev" plaketini birlikte çaktı.

KARABÜK 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:46

YATSI 20:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.