Safranbolu'da "En İyi Korunan Ev"e plaket

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Safranbolu'da "En İyi Korunan Ev"e plaket

İHA

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında Elmacılar Evi'ne "En İyi Korunan Ev" plaketi çakıldı.

Safranbolu'da "En İyi Korunan Ev"e plaket

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında Elmacılar Evi'ne "En İyi Korunan Ev" plaketi çakıldı.
Mehmet Elmacı'nın sahibi olduğu evin önünde düzenlenen programda konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun bugüne kadar özenle korunduğunu söyledi. Safranbolu'nun korunmasında halkın da büyük bir katkısı olduğunu ifade eden Köse, "Korumanın başkenti Safranbolu'da 20'incisini kutladığımız Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında geleneksel olarak hem 'En İyi Restore Edilen Ev' hem de 'En İyi Korunan Ev'e plaket çakıyoruz. Dün 'En İyi Restore Edilen Ev'e plaket çakmıştık, bugün ondan daha önemli, daha kıymetlisi 'En İyi Korunan Ev' olması. Korunmuş olması elbette içinde yaşayanların bir marifetidir. İçinde sürekli yaşanıyor olması elbette bu evlerin korunması adına çok önemli. Terk edilen evlerin durumu bir süre sonra doğa koşulları, içinde tamirat ve tadilatını yapan kimse olmadığından doğa koşullarına yenik düşüyor" dedi.
Mehmet Elmacı da "En İyi Korunan Ev" plaketinin kendilerine layık görülmesinden dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Köse ve ev sahibi Mehmet Elmacı, "En İyi Korunan Ev" plaketini birlikte çaktı.

KARABÜK

28 Eylül 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:10
  • GÜNEŞ 06:35
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:46
  • YATSI 20:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Safranbolu´da `En iyi korunan ev´e plaket çakıldı
YEREL HABERLER Safranbolu´da `En iyi korunan ev´e plaket çakıldı
MHP Eskipazar İlçe Başkanı Tutar oldu
YEREL HABERLER MHP Eskipazar İlçe Başkanı Tutar oldu
Safranbolu'da Çikolata Müzesi açıldı
YEREL HABERLER Safranbolu'da Çikolata Müzesi açıldı
KBÜ, Avrupa’nın en büyüğü EAIE 2019’a katıldı
YEREL HABERLER KBÜ, Avrupa’nın en büyüğü EAIE 2019’a katıldı
Tarihi kentte "Çikolata Müzesi" açıldı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun önemli eserlerinin çikolatan yapılmış minyatürlerinin yer aldığı "Çikolata Müzesi" açıldı
YEREL HABERLER Tarihi kentte "Çikolata Müzesi" açıldı UNESCO Dünya ...
‘İnsanları ve Kültürel Mirası Koruma’ projesi tamamlandı
YEREL HABERLER ‘İnsanları ve Kültürel Mirası Koruma’ projesi ...
İhtiyaç sahibi öğrencilere hediyeler verildi
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi öğrencilere hediyeler verildi
Altın Safran Belgesel Film Festivali konserlerle devam etti
YEREL HABERLER Altın Safran Belgesel Film Festivali konserlerle ...
Safranbolu´da en iyi restore edilen eve plaket çakıldı
YEREL HABERLER Safranbolu´da en iyi restore edilen eve plaket ...
"En İyi Restore Edilen Ev"e ödül verildi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde 120 yıllık tarihi konağa "En İyi Restore Edilen Ev" plaketi çakıldı
YEREL HABERLER "En İyi Restore Edilen Ev"e ödül verildi UNESCO Dünya ...
Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Kayak merkezi yolu genişletme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kayak merkezi yolu genişletme çalışmaları devam ...
Yarış alanına konulan seyyar tuvaletin deposunu ve musluklarını çaldılar
YEREL HABERLER Yarış alanına konulan seyyar tuvaletin deposunu ve ...
Safranbolu TSO YÖREX Fuarına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Safranbolu TSO YÖREX Fuarına hazırlanıyor
Karabükspor’un paylaştığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Karabükspor’un paylaştığı video sosyal medyada büyük ...
Alzheimer hastası üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alzheimer hastası üçüncü kattan düşerek hayatını ...
20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı
YEREL HABERLER 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X